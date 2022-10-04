مدارس المحلة تستقبل الطلاب بفقرات ترفيهية فى بداية العام الدراسى الجديد

الغربية محمد طارق و نهى عبد النبى

استقبلت مدارس شرق المحلة الكبرى التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالغربية، الطلاب للعام الدراسى الجديد 2022 / 2023، بفقرات ترفيهية وشخصيات كرتونية فى احتفالية كبيرة شارك بها العديد من الطلاب وأولياء الأمور.



وأكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جميع مدارس الغربية جاهزة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2022/ 2023، وأن العمل تم على أكمل وجه، لاستقبال أبنائنا الطلاب فى أول أيام العام الدراسى، حيث بدأت الدراسة فى 705 مدارس، لاستقبال 566187 طالبا وطالبة في مدارس التعليم العام والفني.



وقد شهدت محيط المدارس أعمال نظافة مكثفة من قبل مجالس المدن، تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية، إضافة لأعمال تعقيم وتطهير ودهان وتزيين اسوار المدارس، وزراعة الأشجار، بالتعاون بين رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية لظهور المدارس في أبهى صورها، لافتا إلى أنه تم توفير الأثاث اللازم والمعلمين وعمل النشرات اللازمة لسد العجز، واتخذت المديرية كافة الاستعدادات الازمة، لاستقبال الطلاب.



وتابع، أنه تم توجيه المعلمين بمعاملة الطلاب معاملة حسنة وحثهم على المحافظة على البنية التحتية بالمدارس، وتشغيل الأغاني الوطنية قبل طابور الصباح وأثناء الراحة (الفسحة) المقررة للطلاب، والإعلان عن مجموعات التقوية، وتطبيقها بكل المراحل وتكليف التوجيه المالى والإدارى بمتابعة تنفيذها وفقا للقرار الوزاري المنظم لذلك.





الفقرات الترفيهية (1)



الفقرات الترفيهية (2)



الفقرات الترفيهية (3)



جانب من الفقرات (1)



جانب من الفقرات (2)



جانب من الفقرات (3)



