

وقالت منظمة أبحاث الأعاصير والعواصف إن الأعاصير "لا يمكن استبعادها" عبر جنوب غربي إنجلترا حتى الساعة الواحدة صباح الثلاثاء، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.



وأفاد أحد تحديثات الطقس على موقع أبحاث الأعاصير والعواصف الإلكتروني بأن "التكدس المنخفض عموديًا هو إلى الجنوب الغربي لجمهورية أيرلندا".



وأضاف إن توقع سقوط الأمطار الغزيرة مرتفع للغاية.



يأتي ذلك وسط تحذير من الطقس من مكتب الأرصاد الجوية بسبب المخاوف من حدوث عواصف رعدية عبر مساحات شاسعة من المملكة المتحدة.



وقال مكتب الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تتساقط الأمطار لفترة وجيزة شمالًا الليلة، لكن من المحتمل هطول الأمطار والبرد والرعد من اليوم الثلاثاء إلى الخميس.



وستشهد المناطق الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية أكبر زخات مطر.