محافظ كفر الشيخ يعلن فتح فصل جديد للتمريض بنين بمركز فوه

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن فتح فصل جديد للتمريض للبنين بمستشفى فوه للتأمين الصحي، استجابة للعديد من الطلبات، على أن يكون الطلاب من أبناء مدينة ومركز فوه، وعددهم 47 طالب من الذين اجتازوا اختبارات القبول وكشف الهيئة.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، قد أعلن أمس عن فتح باب التنسيق مرة اخرى للتقديم لمدرسة التمريض بنات ببرج البرلس من مركز بلطيم وبرج البرلس، طبقاً للتوزيع الجغرافى بحد أدنى (230) درجة علمى، على أن يبدأ التقديم من الأحد الموافق 9 أكتوبر حتى 11 أكتوبر الجارى.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، إنه سيتم القبول طبقاً لأعلى المجاميع لحين استكمال العدد بالفصلين، موضحاً انه سيتم بدء اختبارات القبول مباشرة بعد غلق باب التقديم يوم الأربعاء 12 أكتوبر الجارى واحتساب ساعات العملى و النظرى للطالبات إبتداءً من تاريخ دخولهم المدرسة نظراً لدخولهم بعد بدء العام الدراسي مما يؤثر على النسب القانونية لدخولهم الإمتحان.