محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تبطين وتأهيل 334 كيلو ترع وجار استكمال تأهيل 125 ترعة

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من تبطين 334 كيلو ترع بمراكز ومدن المحافظة، ضمن المشروع القومي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأنه تابع أعمال التبطين وتأهيل الترع بمراكز وقرى المحافظة والتي تسير جنبا إلى جانب، مراعاة لري الأراضي الزراعية، مؤكداً أن محافظة كفر الشيخ هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية والتي سيتم تأهيل أكبر عدد من الترع بها لأنها تقع في نهاية المصبات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع جارية بـ125 ترعة، وجار طرح تبطين 110 كيلو بقرى المحافظة، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، موجها الشكر لكل من يشارك في أعمال التبطين والتأهيل بإشراف المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ.



تبطين ترعة الجميزة



تبطيسن الترع بكفر الشيخ