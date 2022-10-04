

وذكرت المحافظة - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء الإثنين - أن محافظ ذي قار محمد هادي عقد اجتماعًا أمنيًا مع مدير الأمن الوطني وقائد عمليات "سومر" للتعامل مع الوضع الأمني في "ذي قار" بحزم، مع دعم أهالي المحافظة لإيقاف فوضى هذه العناصر المنفلتة.



وأوضح البيان أن الاجتماع أسفر عن إصدار عدة أوامر، وهي توجيه قائد شرطة ذي قار بفرض حظر للتجوال واعتقال العناصر الملثمة التي حاولت حرق الدوائر الحكومية.



ونقل البيان عن قائد شرطة ذي قار قوله: "وجهنا بالتعامل السلمي، ولم نستخدم الرصاص الحي، ولكننا سنعتقل كل من اعتدى على القوات الأمنية ".



من جهتها، أصدرت خلية الإعلام الأمني في العراق بياناً بشأن الأحداث التي وقعت بمحافظة ذي قار.



وقالت الخلية: "تبذل القوات الأمنية جهوداً كبيرة لتأمين الحماية للمتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، إلا أن هناك عناصر مخربة خارجة عن القانون تندس وسط جموع المتظاهرين، كما حصل في محافظة ذي قار".



وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد في وقت سابق اليوم بقيام عناصر بحرق إطارات واندلاع النيران قرب مبنى محافظة ذي قار.