محافظ دمياط تستعرض المشروعات الفائزة بمؤتمر مشروعات الخضراء الذكية

دمياط معتز الشربينى

أشادت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالأفكار والرؤى التى قدمتها المؤسسات والأفراد من الفئات الستة المستهدفة لتقديم مشروعات تتسق مع أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المُنعقدة فعالياتها بديوان عام محافظة الدقهلية اليوم.

وهنأت محافظ دمياط الفائزين على مستوى المحافظات الثلاث المشاركة، معربة عن خالص أمنياتها لهم بالتوفيق فى المراحل القادمة التى تأتى وفقا للخطة الموضوعة لاختيار أفضل المشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

وقد أشارت محافظ دمياط إلى أن المحافظة قد تقدم لها 82 مشروعا "12 مشروعا كبيرا و16 متوسط و10 مشروعات صغيرة و5 مشروعات للشركات الناشئة، و13 مشروعا غير هادف للربح و26 مشروع خاص بالمرأة" حيث تم استبعاد المشروعات التى لم تتوافر بها المكونين الأخضر والذكى، وتم عرض 12 مشروعا على اللجنة التنفيذية ليتم اختيار 6 مشروعات فى كل فئة توافر فيها عوامل "إمكانية تنفيذها على الطبيعة، لها مردود بيئي واجتماعي على المواطنين، توافر فيها وبنسبة كبيرة المكونين الأخضر والذكى خاصة المشروعات التى تستهدف تخفيف الانبعاثات والاحتباس الحرارى وآلية التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية ، الحفاظ على التنوع البيولوجي ، تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الدوار، توفير مصادر جديدة للطاقة ،تحقيق مشروعات قائمة على التكنولوجيا الذكية و تطبيقات الهاتف المحمول والذكاء الاصطناعى والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الذكية ،قابلية المشروع لتكرار ،كيفية تأثيره على المجتمع بشكل مباشر ويساهم فى حل المعضلة البيئية او الاقتصادية او الاجتماعية وارتباطه بعدد كبير من الأولويات الوطنية".

وفى سياق متصل، استعرضت الدكتورة منال عوض محاور المشروع الذى قدمته المحافظة وتم اختياره عن فئة المشروعات الكبيرة "ميناء بحرى للصيد بمدينة عزبة البرج"، حيث أشارت إلى توافق أهدافه مع استراتيجية المبادرة ووضعه لحلول واقعية للتحديات التى تواجهها المحافظة ، حيث يتحقق من خلاله التعامل مع ظاهرة النحر وارتفاع منسوب سطح البحر من خلال تنفيذ اعمل تدعيم لحماية الشواطئ، والتخلص الآمن من النفايات والملوثات الناتجة عن حركة السفن مما يساهم فى الحد من تلوث نهر النيل و كذا التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية ، حيث سيتم من خلال المشروع رصد حركة السفن باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ، لافتة الى ان هذا المشروع يراعي الحفاظ على التراث ومهنة صناعة السفن خاصةً مع وجود ثلثى اسطول الصيد المصرى بدمياط، وأيضا الحفاظ على الثروة السمكية والتنوع البيولوجى للمياه والحد من الصيد الجائر وصيد الزريعة، وكذلك تحقيق خطة المحافظة لتصنيع وتعليب الأسماك وتصديره للخارج حيث تتصدر دمياط فى كميات الأسماك التى يتم صيدها بشكل يومى لتوافر الموارد المائية بها " البحر الأبيض المتوسط، نهر النيل، بحيرة المنزلة".

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شاركوا اليوم الثلاثاء، بالمؤتمر الإقليمى للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المُنعقدة فعالياته بديوان عام محافظة الدقهلية.