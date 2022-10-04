اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 03:00 م
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محافظ بنى سويف يلتقى نائب وزير الزراعة ورئيس الخدمات البيطرية لبحث الملفات

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:44 م
محافظ بنى سويف يلتقى نائب وزير الزراعة ورئيس الخدمات البيطرية لبحث الملفات محافظ بنى سويف يلتقى نائب وزير الزراعة
بنى سويف - هانى فتحى

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التقى الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم، نائب وزير الزراعة، المهندس مصطفى الصياد، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور عبد الحكيم محمود، وذلك فى حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ.

وتمت مناقشة عدد من الموضوعات والملفات المتعلقة بالخدمات التى تقدمها الوزارة والمجالات التنموية ضمن خطة الدولة ورؤيتها 2030، بجانب استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها وتشرف عليها وزارة الزراعة داخل محافظة بنى سويف.

وتم طرح عدد من الآليات والمقترحات التى تعظم من سبل التعاون المثمر فى مختلف المجالات بين المحافظة وأجهزة وهيئات وزارة الزراعة، خاصة موضوع التنمية الزراعية والثروة الحيوانية وخدمات المزارعين، والتعاون فى تحقيق الاستراتيجية التنموية المحلية العامة التى تتضمن 6 قطاعات اقتصادية من أهمها قطاع التنمية الزراعية.

 
 
 

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