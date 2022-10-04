محافظ المنوفية يحيل مخالفات مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بأشمون للتحقيق

المنوفية - محمد فتحى

أحال اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، مخالفات مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بأشمون للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام، جاء ذلك وفق تقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بشأن المرور على كافة المدارس بنطاق المحافظة للوقوف على انتظام المنظومة التعليمية وتحقيق الانضباط بها.

وتلاحظ من خلال المرور الميدانى للجنة المشكلة على مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بأشمون العديد من المخالفات من بينها قيام عدد من العاملين بترك العمل أثناء اليوم الدراسي بدون تصريح رسمى، فضلاً عن وجود تشوين بعض المخلفات من الأخشاب والمعادن بالفناء الخلفى بالمدرسة ما يشكل خطورة على حياة الطلاب، وكذا غياب الدور الإشرافي وعدم قيام المختصين بالمدرسة بتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور علي المدارس منذ انطلاق العام الدراسي لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وقامت اللجان أمس بالمرور على مدارس مركز ومدينة أشمون وتابعة المرور اليوم بمدارس مركز ومدينة بركة السبع، وسيتم استكمال المرور، وفق الجداول الزمنية التى تم إعدادها، يأتى هذا فى إطار حرص محافظ المنوفية علي المتابعة الدورية للمنظومة التعليمية وتحقيق الانضباط العام حفاظاً علي مستقبل الطلاب.