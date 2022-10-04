محافظ الفيوم يبحث مع مستشار وزير التنمية المحلية آليات تنفيذ أسواق نموذجية

الفيوم رباب الجالي

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مع الدكتور خالد عبدالحليم مستشار وزير التنمية المحلية مدير مشروع الدعم الفنى بالوزارة، آليات تنفيذ عدد من الأسواق النموذجية بالمحافظة، ضمن برنامج وزارة التنمية المحلية لتطوير الأسواق والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أكبر استفادة اقتصادية من موارد الدولة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، ورؤساء مراكز المدن، والمهندس محمد شعبان مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والأستاذ وسام فرحات مدير إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية.

أكد محافظ الفيوم، على ضرورة الاستفادة القصوى من برامج مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية فى مجالات اللامركزية والتنمية المحلية، والتي تركز بدورها على صعيد مصر، لافتاً إلى خطة الوزارة لتطوير الأسواق بمحافظات شمال الصعيد، وإنشاء نماذج للأسواق النموذجية المطورة كأسواق القاهرة الكبرى، والتي ستؤدي بدورها إلى فك الاختناقات والتكدسات داخل مدن وقرى محافظة الفيوم، مشيراً إلى ضرورة إنشاء وحدات اقتصادية تعتمد على ذاتها والاستغلال الأمثل لأراضى وممتلكات الدولة.