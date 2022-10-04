محافظ الغربية يفتتح المؤتمر الأول لجودة الرعاية الصحية

الغربية عادل ضرة

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فاعليات المؤتمر الأول لجودة الرعاية الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع الغربية بحضور الدكتور خالد موافى رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية بالهيئة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا والدكتور بهاء توفيق نقيب الأطباء بالغربية.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رحب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجميع الحضور والقامات العلمية والتنفيذية المشاركين بالمؤتمر، موجها الشكر لجيش مصر الأبيض على الجهود الكبيرة التي يقدمونها للمواطنين يوميا وخاصة خلال جائحة كورونا، معربا عن سعادته لحضور هذا الحدث العلمي الكبير.

وأشاد رحمي بالدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة بكافة مؤسساتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وذلك من خلال العمل على إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية الصحية لتتواكب مع ما تطمح له الدولة من تقديم خدمات طبية للمواطنين تتوافق مع معايير الجودة المتبعة عالمياً، مشيرًا إلى أن الجودة أولى خطوات الحوكمة وضبط أي منظومة خدمية.

وناقش المؤتمر مشروع فرع الغربية المشارك في جائزة السعودي الألماني لأفضل مشروع لتحسين أداء الخدمة الطبية في المستشفيات، مشاريع تحسين الأداء باستخدام النهج الياباني 5s بعيادات (عيادة علي بن ابي طالب، عيادة صحة مدرسية أول طنطا، عيادة أحمد عرابي، عيادة مجمع صحات كفر الزيات، عيادة السنطة الشاملة، عيادة طلعت حرب، عيادة قطور الشاملة، عيادة صحة مدرسية ثاني ، عيادة سمنود الشاملة، عيادة صحة مدرسة ثالث طنطا، عيادة السنطة طلاب، عيادة التطبيقين، عيادة أيمن الفتى، عيادة سمنود طلاب، عيادة خالد بن الوليد، عيادة عمر بن عبد العزيز).