اليوم السابع
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محافظ الغربية يشهد الطابور الصباحى بمدرسة الشهيد محمد الدرة ويتفقد مدارس المحلة

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 12:14 م
محافظ الغربية يشهد الطابور الصباحى بمدرسة الشهيد محمد الدرة ويتفقد مدارس المحلة محافظ الغربية يشهد الطابور الصباحي
الغربية محمد طارق

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أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن التعليم جزء أساسي وجوهري في بناء الإنسان وأهم محاور بناء الجمهورية الجديدة، جاء ذلك خلال حضوره الطابور الصباحي بمدرسة الشهيد محمد الدرة التجريبية للغات بالمحلة الكبرى وتفقد انتظام الدراسة بها، حيث شهد المحافظ الطابور المدرسي وتحية العلم، واستمع للإذاعة المدرسية إلى جانب مشاهدته للعرض المسرحي الذي قدمته المدرسة عن التغيرات المناخية، مشيدا باهتمام المدرسة بتوعية النشء بالتغيرات المناخية وأهمية الحفاظ على البيئة.
 
وفي الإطار ذاته تابع المحافظ انتظام الدراسة بمدرسة المحلة الثانوية بنات ومدرسة هشام البزاوي بمنشية البكري الابتدائية، كما حرص على مشاركة الطلاب في غرس الأشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، موجها إياهم بالحفاظ عليها ورعايتها.
 
رافق المحافظ خلال الجولة صبري الدسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم، اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة، أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة وسعد نصر رئيس حي ثان المحلة.
 
محافظ الغربية يشهد الطابور الصباحي (1)
محافظ الغربية يشهد الطابور الصباحي (1)

محافظ الغربية يشهد الطابور الصباحي (2)
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

 

محافظ الغربية يشهد الطابور الصباحي (3)
محافظ الغربية يشهد الطابور الصباحي (3)
 

المحلة الكبري

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