محافظ أسوان يتابع تنظيم جلسات التوعية بالمشروع القومى لتنمية الأسرة

أسوان - عبد الله صلاح

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، تنظيم عدد 27 من جلسات الدوار للتوعية المجمعية وذلك ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التمكين الإقتصادى والثقافى والإجتماعى داخل قرى المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ).

يأتى ذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتنفيذاً لتوجيهاته المشددة بضرورة تكثيف الجهود واستمرار التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأن جلسات التوعية تم تنظيمها بمشاركة علماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية والتى إستهدفت 1370 سيدة وفتاة ورجل بمدينة إدفو، بالإضافة إلى قرى الطوناب والإيمان والكلح شرق ووادى عبادى شاذلية ونجع هلال بمركز إدفو، بجانب قريتى سلوا بحرى وقبلى بمركز كوم أمبو.

وأوضحت، بأن الجلسات شملت مناقشة القضية السكانية وتحدياتها ، علاوة على قضايا زواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء، كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تم أيضاً استكمال تنظيم عدد 5 دورات تدريبية لريادة الأعمال استهدفت تأهيل 125 سيدة بعدد 5 من قرى مركز إدفو.

وأشارت، إلى أن ذلك يأتى فى إطار سلسلة الدورات التدريبية لتنمية وإكساب المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لإقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وبما يساهم فى تعزيز التمكين الإقتصادى للمرأة بإعتبارها محور الأسرة المصرية .



