محافظة أسوان تستعد لاستضافة المهرجان الدولى السادس للتمور

أسوان - عبد الله صلاح

تستعد محافظة أسوان للموسم السياحى واستضافة المهرجان الدولى السادس للتمور والذى سيتم تنظيمه فى الفترة من 8 وحتى 10 من الشهر الحالى، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة ، وأيضاً المولد النبوى الشريف.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهات المعنية بتكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل ورفع الكفاءة للظهور بالمظهر الراقى والمبهر بما يليق مع المكانة التاريخية والحضارية لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وشدد المحافظ، على ضرورة إستثمار كافة المقومات والإمكانيات وتسخيرها بشكل جيد ومتميز بما يساهم فى تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والتراثية والشبابية بهذه المناسبة الوطنية العظيمة بإنتصار أكتوبر ، وأيضاً تنظيم هذا الحدث الدولى والمتمثل فى مهرجان التمور.