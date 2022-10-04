مجلس الأمن القومى اليابانى يعقد اجتماعا طارئا بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا حلق فوق أراضيها

أصدرت السلطات اليابانية صباح الثلاثاء تحذيرا إلى سكان منطقتين تقعان في شمال الأرخبيل، مناشدة إياهم الاحتماء بعد إطلاق بيونج يانج الصاروخ البالستي.

وقالت الحكومة في بلاغ صدر إنّ "كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخاً. رجاء احتموا داخل مبان أو تحت الأرض".

من ناحيتها أوضحت هيئة البث التلفزيوني والإذاعي الوطنية إن إتش كي أنّ المعنيين بالتحذير هم سكّان منطقتين في شمال البلاد.

وعقدت الحكومة اليابانية بقيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي بعد إطلاق الصاروخ، حسبما أعلنت ذلك قناة NHK التلفزيونية.

وقال كيشيدا للصحافيين إن "صاروخاً بالستياً عَبَر على الأرجح فوق بلدنا قبل أن يسقط في المحيط الهادئ. إنّه عمل عنف يأتي عقب عمليات إطلاق متكرّرة وحديثة لصواريخ بالستية. نحن ندين بشدة هذا الأمر".

وذكر متحدث باسم الحكومة أن الحكومة اليابانية أبلغت كوريا الشمالية احتجاجها على إطلاق الصاروخ وقال أنه يهدد أمن بلدنا والمنطقة.

وقالت سيول إن جارتها الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا "غير محدد"، حسبما أعلن جيش كوريا الجنوبية فجر الثلاثاء.

وقالت رئاسة الأركان في سيول إنّ "كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً غير محدّد باتّجاه الشرق"، من دون مزيد من التفاصيل.