مبنى جديد لطلاب الألسن بجامعة قناة السويس.. ورئيس الجامعة يتابع سير العملية التعليمية

الإسماعيلية- صبرى غانم

واصل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس جولاته التفقدية داخل كليات الجامعة وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية بالأسبوع الأول للدراسة، حيث توجه سيادته لكلية الألسن مُقدماً التهنئة للدكتور صفوت عبد المقصود لتوليه عمادة الكلية متمنياً له التوفيق والسداد.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أنه تم افتتاح معمل لغات جديد بالكلية يستوعب 50طالباً، معلناً أنه مع بداية شهر مارس 2023 ستبدأ الدراسة بمبنى كلية الألسن الجديد، وهو مبنى مجهز بأحدث الإمكانات والتقنيات، لافتاً إلى أن الكلية استطاعت خلال فترة وجيزة أن تقدم عدداً من البرامج التخصصية المتميزة للترجمة الفورية تواكب أسواق العمل.

واجتمع رئيس الجامعة مع الدكتور صفوت عبد المقصود عميد الألسن والدكتور طارق أبو الميله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لمتابعة تقرير الأعداد الطلابية التي انتظمت بالدراسة للعام الجامعي 2022/2023.

وأكد الدكتور صفوت عبد المقصود أن 1775طالب وطالبة أنتظموا بالدراسة بكلية الألسن بالفرق الدراسية المختلفة مشيراً إلى أنه تم هذا العام تدشين برنامج الترجمة التخصصية باللغتين الألمانية والروسية.

فيما أوضح الدكتور طارق أبو الميله أنه تم إستقبال 515 طالبا وطالبة بالفرقة الأولى بينهم 80 طالبا ببرنامج الترجمة التخصصية الألماني والروسي إلى جانب 450 طالبا وطالبة بالفرقة الثانية، 400 طالب وطالبة بالفرقة الثالثة و410 طلاب وطالبة بالفرقة الرابعة.