مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تعلن المشروعات الفائزة بالدقهلية والشرقية ودمياط

كتبت أسماء أمين

أعلنت اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج المشروعات الستة الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بكل من محافظة الدقهلية والشرقية ودمياط، وذلك خلال المؤتمر الذي انعقد اليوم بمحافظة الدقهلية بحضور المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، و ممثلي وزارة التنمية المحلية.

وخلال كلمته قال المهندس خالد مصطفى إن تلك الفعالية تمثل خطوة جوهرية ضمن خطوات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضرائ الذكية التي تم إطلاقها في أغسطس الماضي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وبمشاركة غير مسبوقة للعديد من الجهات الحكومية وكافة قطاعات المجتمع.



المهندس خالد مصطفى المشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي

وأكد الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر ترسل من خلال تلك المبادرة رسالة واضحة لكافة دول العالم بأن استضافتها لمؤتمر المناخ cop 27 في فبراير القادم بشرم الشيخ، ليس مجرد استضافة مكانية لحدث فقط، ولكن أيضا تأكيدًا على دور الدولة المصرية في تقديم حلول واقعية مصرية لمشكلات تغير المناخ والبيئة.

وأوضح المهندس خالد مصطفى أن مصر من أقل الدول مساهمة فى الانبعاثات الضارة المؤثرة على تغيرات المناخ، ولكنها ضمن أكثر 20 دولة تتأثر بتلك التغيرات، مؤكدا أن مصر تعمل على كافة المستويات لمواجهة تلك التحديات وزيادة الوعي الإيجابي بقضايا المناخ.

يشار إلى أن المشروعات الفائزة من محافظة الدقهلية هي مشروع تسجيل مشروع خدمات المعالجة والتدوير والدفن الصحي الآمن للمخلفات البلدية الصلبة بمحافظة الدقهلية في ال UNFCCC تحت مظلة مشروعات ال CDM، ومشروع وحدة إضافية بالمدفن الصحي لتوليد الطاقة الكهربية من المخلفات المرفوضة من مرافق تدوير المخلفات بتكنولوجيا Waste to Energy، ومشروع إنشاء وحدة بيوجاز بسوق الجملة للخضروات والفاكهة بمدينة المنصورة، ومشروع محطة تحلية محمولة بالطاقة الشمسية، ومشروع نظام متكامل وذكي لجمع ونقل المخلفات البلدية بمدينة المنصورة، ومبادرة عطرها يفوح.

ومن محافظة الشرقية فاز مشروع مأمونية تداول الحمأة لحماية البيئة والصحة العامة بمحافظة الشرقية، ومشروع استخدام نظام الاسكادا فى تقليل فاقد المياه بشبكات مياه الشرب، ومشروع فرن فحم مطور، ومشروع Niotek Plant Smart Sights، ومشروع استحداث سندات الكربون من اجل التكيف مع تغير المناخ في قطاع الزراعة، ومشروع نحو فرص خضراء متجددة لتمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وحماية البيئة والمناخ.

ومن محافظة دمياط فاز مشروع ميناء بحري للصيد بعزبة البرج، ومشروع حورس جامعة خضراء ذكية، ومشروع قرى مركز كفر سعد المدرجة ضمن حياة كريمة "تطوير منظومة إدارة وتدوير المخلفات الزراعية وتحويلها الى طاقة من خلال وحدات البيوجاز والبيرومكس"، ومشروع منظومة جرين تك لجمع وتدوير المخلفات، ومشروع الاعتماد على تحلية مياه البحر و المياه الجوفية داخل مواقع الانشاء فى المدن الساحلية المصرية، ومشروع الزراعة المائية بدون تربة لانتاج النباتات الغذائية والاسماك (الأكوابونيك) للتكيف والحد من اثار التغير المناخي.