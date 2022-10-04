اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 06:37 م
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مباحث المصنفات تضبط 7 آلاف كتاب دراسى خارجى

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 06:09 م
مباحث المصنفات تضبط 7 آلاف كتاب دراسى خارجى مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المكتبة المشار إليها ، وأمكن ضبط (المدير المسئول ، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، وبالتفتيش عثر بداخلها على (7800 نسخة كتاب خارجى لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية)، وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول، وارتكابه المخالفات سالفة الذكر بالمشاركة مع صاحب المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى. فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث

المصنفات

كتب دراسيه

حوادث



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