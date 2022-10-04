اليوم السابع
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مباحث التموين تضبط طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء فى روض الفرج

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:25 ص
مباحث التموين تضبط طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء فى روض الفرج حملات تموينية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( المسئول عن مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة)، وذلك لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم "استخراج 87%"، والمُنصرف حصصاً للمخابز عمله بقصد التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخبز المشار إليه على (1 طن دقيق بلدى مُدعم ) .
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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