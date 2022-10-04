مباحث التموين تضبط طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء فى روض الفرج

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( المسئول عن مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة)، وذلك لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم "استخراج 87%"، والمُنصرف حصصاً للمخابز عمله بقصد التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخبز المشار إليه على (1 طن دقيق بلدى مُدعم ) .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.