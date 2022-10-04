مؤتمر أسوان لمدن التعلم 2022 يوصى بإنشاء أول مركز للتعلم المجتمعى

أسوان عبد الله صلاح

تضمنت فاعليات اليوم الثانى لمؤتمر أسوان لمدن التعلم 2022 والذى يقام خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر الجارى تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، الإعلان عن بدء آليات وخطوات التجهيز والإعداد لإنشاء مركز للتعلم المجتمعى بأسوان ليكون التجربة الأولى على مستوى الجمهورية والثالث على مستوى العالم العربى.

شهد الفعاليات كل من الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، بالإضافة إلى ممثلى منظمة اليونسكو ، فضلاً عن القيادات الجامعية والتعليمية والمجتمعية والتنفيذية.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بضرورة توفير كافة أوجه الدعم والتعاون اللازمة لسرعة تنفيذ وإنشاء مركز التعلم المجتمعى داخل أسوان ، مشيراً إلى أن ذلك يعد تتويجاً للجهود التى تبذلها المحافظة بمختلف أجهزتها المعنية بالتعاون مع هيئة اليونسكو لتعزيز مجالات التعلم مدى الحياة والذى أهلها لتكون من أفضل 10 لمدن التعلم على مستوى العالم.

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على أن مراكز التعليم المجتمعى تهدف إلى دعم ونشر ثقافة التعلم مدى الحياة وذلك من خلال تعزيز محاور التنمية البشرية والعمل على إتاحة وزيادة أدوات وفرص التعلم لجميع الفئات وبما يساهم فى تطوير وتحسين الجوانب التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية داخل القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأشارت، إلى أنه بالتعاون مع وزارة التضامن ومعهد اليونسكو جارى بد أعمال اللجنة المختصة لتحديد الإحتياجات والمطالب المحلية داخل المجتمع الأسوانى والتى سيتم على أساسها تصميم البرامج والخدمات التى سوف يقدمها مركز التعليم المجتمعى ليكون نموذجاً تجريباً ضمن الخطة العامة لإنشاء 3 مراكز للتعلم المجتمعى داخل مدن أسوان والجيزة ودمياط كمرحلة أولى يتم بعدها التوسع لإنشاء 52 مركزا للتعلم المجتمعى داخل مختلف المحافظات لخدمة ودعم مجالات محو الأمية الوظيفية والمالية والمهارات الحياتية ، وريادة الأعمال وتمكين المرأة ، فضلاً عن مجالات التعليم والتدريب التقني والمهني ، وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات فى التعليم ، وتعليم الوالدين، والتعليم من أجل التنمية المستدامة.