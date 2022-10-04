لجنة لمراجعة توصيلات الكهرباء بأماكن العبادة للتأكد من شروط الأمان ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف اجتماعًا تنسيقياً بأعضاء لجنة متابعة اشتراطات الأمن والسلامة بأماكن العبادة، التى تم تشكيلها بقرار من المحافظ لتتولى أعمال المراجعة الفنية للشبكات والتوصيلات الكهربائية بدور وأماكن العبادة (المساجد، الكنائس)، حيث حضر الاجتماع، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، ونواب رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والمكتب الفني والمتابعة بديوان عام المحافظة.

وتناول الاجتماع استعراض آليات والخطوات اللازمة لبدء اللجنة في مباشرة مهامها، للمرور على من المنشآت الدينية من مساجد وكنائس وزوايا وأديرة، لمراجعة الشبكات والتوصيلات الكهربائية داخلها، للتأكد من مدى توافر اشتراطات الأمن والسلامة وتحملها للأحمال الكهربائية عند ارتفاع درجات الحرارة، والتأكد من عدم وجود خلل قد يتسبب في حدوث أية أضرار أو تداعيات.

وتم الاتفاق على وضع برنامج زمني للمرور على كافة دور العبادة، يبدأ اعتباراً من الأحد المقبل، على أن تقوم مديرية الأوقاف بإعداد بيان واف بعدد المساجد والزوايا بكل مركز ومدينة، والتنسيق مع أعضاء اللجنة للتنبيه على مسؤولى المساجد بفتحها قبل مرور اللجنة بساعتين على الأقل" كل في نطاقه "، مع قيام كل وحدة محلية بتشكيل لجنة فرعية تضم كافة الجهات المعنية للمرور على المنشآت الدينية، وإعداد تقرير متضمناً اسم المنشأة التي تم المرور عليها وتوقيت المرور والملاحظات الفنية التي يتم رصدها أثناء الزيارة، لمخاطبة الجهة المسؤولة لسرعة تلافيها.