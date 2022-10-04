كوريا الجنوبية: بيونج يانج تستعد لاختبار إطلاق صواريخ عابرة للقارات

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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن بيونج يانج تستعد لإجراء تجارب إطلاق متنوعة، لإتقان تقنيات صواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود السائل وصواريخ باليستية تطلق من الغواصات، كما تظل جاهزة للقيام بتجربة نووية.

وأعلنت الوزارة عن التقييم في تقرير سياسي لمراجعة برلمانية بدأت بعد ساعات فقط من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي متوسط المدى (IRBM) باتجاه اليابان، في أول إطلاق لصاروخ باليستي متوسط المدى في 8 أشهر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

وأوضحت الوزارة أن المنشآت النووية الرئيسية في الشمال، بما في ذلك مفاعل في مجمع يونغبيون، تعمل بشكل طبيعي وأن بيونج يانج لا تزال قادرة على إجراء تجربة نووية.

وردا على سؤال حول موعد انتهاء كوريا الشمالية من الاستعدادات اللازمة لما ستكون تجربتها النووية السابعة، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ-سوب "في غضون مايو".

وأضاف لي "لكن من الصعب التكهن بموعد (إجراء تجربة نووية)"، مشيرا إلى أن التجربة، في حالة إجرائها، يمكن أن تشمل سلاحا نوويا صغيرا للاستخدام الفعلي أو قد يكون أقوى من السابق.