كاونسل ماسترز تفتتح مشروع "ويست بانك" التجارى الترفيهى بالمنيل على مساحة 4600 متر مربع

أعلنت شركة كاونسل ماسترز – الشركة الرائدة في مجال إدارة وتشغيل المشروعات – عن ترقب افتتاح مشروعها الجديد "ويست بانك West Bank" بمنطقة المنيل - شارع عبد العزيز آل سعود، وهو متنزه تجارى وترفيهى يوفر وجهة جديدة للترفيه والتنزه مع الأهل والأصدقاء مباشرة عل ضفاف النيل بالمنيل، ويأتي المشروع في إطار خطة الدولة لتطوير الخريطة المعمارية للقاهرة وتوفير مناطق ترفيهية وتجارية جديدة للمصريين في قلب القاهرة.

وسيُقام حفل الافتتاح المبدئي للمشروع مساء يوم الخميس ٦ أكتوبر وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وكبار المسؤولين والشخصيات الهامة في قطاع الاستثمار العقاري التجاري والسياحي، وسيشمل حفل الافتتاح فعاليات وفقرات ترفيهية متنوعة.

وتقوم شركة كاونسل ماسترز بمقتضى الشراكة بإدارة وتشغيل وتسويق المشروع التجارى الجديد "ويست بانك"، حيث تبلغ المساحة الإيجارية للمشروع 4600 متر مربع، ويضم مجموعة وحدات تجارية على مستوى النيل ومستوى علوى أعلى كل وحدة ويشمل المشروع التجاري الترفيهي منطقة مطاعم وكافيهات بالإضافة إلى متاجر ومنطقة مخصصة للأطفال "Kids Area"، ومنطقة خدمات بخلاف التراسات والحدائق والمساحات الخضراء المطلقة على النيل مباشرة، وسيتم الافتتاح المبدئى للمشروع ليخدم ساكنى منطقة المنيل وجامعة القاهرة ليوفر متنفس ترفيهى حضارى لقاطنيه.

من جانبه، صرح جورج متري، رئيس مجلس إدارة شركة كاونسل ماسترز "نفخر بالثقة التي حظينا بها من الحكومة المصرية على مدار الأعوام لإدارة وتشغيل وتسويق أهم المشروعات القومية الكبرى، وذلك بعد نجاحنا في إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر، بالإضافة إلي إدارة وتشغيل نورث سكوير مول بالعلمين الجديدة و غيرها من المشاريع، في إطار استراتيجية الشركة لريادة قطاع إدارة وتشغيل المشروعات في مصر وتقديم نموذج أعمال جديد وفقا لأعلى المعايير المحلية والعالمية وبالاستغلال الأمثل للموارد".

وأضاف مترى أن مشروع "ويست بانك" سيكون امتداد لمحفظة مشروعات الشركة، كما سيكون إضافة إلى خبراتنا فى إدارة وتشغيل أهم المشروعات السياحية والترفيهية لإحداث نقلة نوعية جديدة في هذا المجال الحيوي الذي يشهد زخم واهتمام من الحكومة المصرية في إطار رؤية الدولة 2030 التي تستهدف الارتقاء بالجوانب الاجتماعية والثقافية والترفيهية والاقتصادية للمجتمع المصرى.

جدير بالذكر أن شركة كاونسل ماسترز لاستشارات الاعمال وإدارة المشروعات الفندقية والسياحية والتجارية وخدمات التسويق والتوكيلات التجارية احدى الشركات الكبرى العاملة في مجال الاستشارات والخدمات الخاصة بالتوكيلات التجارية وادارة المشاريع الفندقية والسياحية والتجارية وانشاء وتسويق الامتيازات التجارية وتسويق فرص الاستثمار بالمشروعات التجارية في مصر والخارج.







