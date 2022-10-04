قوات الأمن تلقى القبض على شخص ادعى مرضه لسرقة مستشفى فى الدقهلية

فريق المحافظات

تمكنت القوات الأمنية بمحافظة الدقهلية من القبض على شاب بداخل مستشفى شربين العام، حيث ادعى مرضه ورغبته في توقيع الكشف الطبى عليه، وقام بكسر القفل الحديدي الخاص بمخزن المستشفى.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من مستشفى شربين العام، بقيام شاب بالادعاء بالمرض ورغبته في توقيع الكشف الطبي عليه، وقيامه بكسر القفل الحديدي الخاص بمخزن المستشفى، وتمكنت الخدمات الأمنية بالمستشفى من القبض عليه.

وانتقلت قوة أمنية للمستشفى وبالمعاينة والفحص، تبين قيام "محمد.ع.س" 27 سنة، نجار، ومقيم عزبة "الجزار"، بادعائه المرض وتوقيع الكشف الطبي عليه، وقام بكسر القفل الحديدي الخاص بالباب لمخزن المستشفى، والكائن بالطابق الأرضي ومحاولة سـرقة "10 سـماعات طبية، جهاز تعقيم، ومسامير طبية للعمليات الجراحية، 2 ماتور مروحة، وكرسي طبى متحرك" وأثناء خروجه تمكن الأمن من ضبطه وبحوزته المضبوطات السابقة.

وبسؤال كلًا من :"عمرو.ع.ع.ج" 42 سنة مدير المستشفى، ومقيم بشربين، و"أحمد.ع" فرد أمن بالمستشفى، أيدا ذات المضمون، وأضاف الأول بأنه لا يوجد ثمة نقص بالعهدة، وأن ذلك لم يؤثر على سير العمل بالمستشفى.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين وجود كسر بقفل المخزن وتم التحفظ على المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.