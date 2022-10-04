قطع المياه اليوم عن مدينة طما وقرى المدمر وسلامون للقيام باعمال الصيانة

سوهاج - عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن قطع المياه عن مدينة طما وقرى المدمر وسلامون ومشطا اليوم الثلاثاء الموافق 4 اكتوبر 2022 فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى السادسة من صباح يوم 5 من نفس الشهر ولمدة 7 ساعات ..صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف انه يتم خلال تلك الفترة القيام باعمال الصيانة لشبكات مياه الشرب.

وأوضحت هدير التونى مسئول الاعلام ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول(HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى [www.scww.com.eg] وانه سيتم الدفع بسيارات مياه نقية مجانا لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.