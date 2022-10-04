قاموس المصطلحات المتداولة أثناء قمة المناخ.. تعرف عليها

‏كتبت منال العيسوي

يقدم اليوم السابع لقرائه المتابعين ل قمة المناخ بعض المعلومات المرتبطة بالقمة ، ضمن مبادرتنا " كن صديقا للبيئة" التى تم إطلاقها من أجل التوعية كأحد حلول الحد من آثار التغيرات المناخية، وضمن المتابعة للحدث، حيث انه ‏خلال انعقاد قمة المناخ 2022، والتى ستنعقد هذا العام فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6الى 18 نوفمبر ، يتم تداول عدد من المصطلحات والتعريفات، فإن كنت ممن يتابعون الحدث ومهتم عليك معرفة هذه المصطلحات.

تغير المناخ

يعنى مصطلح تغير المناخ، بأنه تحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس.

آثار تغير المناخ:

تشمل الآثار ارتفاع متوسط درجات الحرارة، وظواهر جوية، متطرفة كالأعاصير والجفاف والفيضانات، وذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر والتغير في أنماط هطول الأمطار.

متوسط درجة الحرارة العالمية:

هو تلك اللقطة السريعة لدرجة حرارة سطح الأرض في لحظة زمنية محددة.

الاحترار العالمي:

هو ارتفاع مطرد في متوسط درجة الحرارة العالمية، بسبب انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري، وحرق الوقود الأحفوري، مما يؤدى إلى ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض بالفعل بمقدار 1.1 درجة مئوية خلال القرن الماضي.

الغازات الدفيئة:

هى مجموعة الغازات التى تحبس الحرارة في الجزء السفلي من الغلاف الجوي، و يؤدي لارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض، مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وبخار الماء وأكسيد النيتروز وسادس كلوريد الكبريت.

انبعاثات غازات الدفيئة:

إطلاق الغازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري تسمى الانبعاثات.

البصمة الكربونية:

المقصود بها كمية الكربون المنبعثة من قبل فرد أو منظمة في فترة زمنية معينة، أو كمية الكربون المنبعثة أثناء تصنيع منتج بعينة.

استراتيجية التخفيف:

هى تلك الجهود المبذولة لتقليل أو منع انبعاثات غازات الدفيئة، إما عن طريق تقليل استخدام الوقود الأحفوري أو إزالة غازات الدفيئة من الغلاف الجوي، عبر تخزينها في "أحواض" الكربون مثل الغابات.

استراتيجية التكيف:

المقصود بها تغيير السياسات والسلوكيات، بهدف التكيف مع التغيرات المتعلقة بالمناخ، التي حدثت بالفعل أو متوقع حدوثها في المستقبل، مثل زراعة محاصيل مقاومة للجفاف.

صافي صفر

او صافي الانبعاثات الصفرية أو "الحياد الكربوني"، المقصود بها خفض الانبعاثات لأقصى حد، والتعويض، عما لا يمكن التخلّص منه بإجراءات محددة مثل زراعة الأشجار واستعادة الغابات والأراضي الرطبة لتحقيق التوازن.

المساهمات المحددة وطنيًا NDCs:

هى الخطط الوطنية التى تشمل الإجراءات الخاصة بكل دولة وتخطط لاتخاذها من أجل بناء المرونة للتكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وألزمت اتفاقية باريس جميع البلدان بإرسال خططها بحلول 2020، وتحديثها كل 5 سنوات.