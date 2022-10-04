في الخريف.. عالج التهاب الجيوب الأنفية بهذه الطرق الطبيعية

كتبت فاطمة ياسر

عند تغير الفصول من فصل لآخر تزداد فرص الإصابة بالحساسية الموسمية، المرتبطة بتغيرات فصول السنة، ولذا خلال الخريف يتعرض نسبة من الأشخاص للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، هذه المشكلة الصحية التي تزيد من الشعور بالعديد من المشاكل الصحية والانزعاج والتوتر والتعب لدى الشخص المصاب.

ووفقا لموقع “webmed”، سنتعرف على أبرز وأهم العلاجات العشبية التي تساهم بشكل كبير في التخلص وعلاج الجيوب الأنفية، ومنها:

- النعناع:

يمكنك تناول النعناع المغلي واستنشاقه ثم تناوله، فهو يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة والمميزة، وأيضا يرجع احتواؤه علي مضادات الأكسدة لتقليل أعراض الجيوب الأنفية، ولذا يمكنك تناوله يوميا.

- الكركم:

يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، والتي تحميه من المضاعفات المرتبطة بأي مرض، فتناوله يعد مفتاحا لعلاج العديد من الأمراض، وخاصة لأنه يحتوي علي مضادات الالتهابات، ولذا يمكنك إضافته إلى كوب من الحليب يوميا، أو تناوله كمشروب مثل الشاي.

- الريحان:

الريحان له قدرة كبيرة على تقليل أعراض التهاب الجيوب الأنفية، كما أنه يحتوي على عناصر غذائية مهمة ومتعددة للجسم ، فهو يحتوي على مضادات الالتهابات والبكتيريا، ولذا فتناوله يعد من العلاجات الجيدة التي تساهم في علاج التهابات الجيوب الأنفية.