فيها حاجة حلوة.. راعى كنيسة الروم فى دمياط يوزع 50 علبة حلاوة مولد.. صور

دمياط - فريق المحافظات

قام الكاهن هشام بندليمون راعى كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط بمشاركة المسلمين فى احتفالات المولد النبوى الشريف.



شهدت شوارع المحافظة مشاركة راعى كنيسة الروم بتوزيع الحلوى على المارة، فضلا عن تبرعه بـ50 علبة ليتم توزيعها على المواطنين احتفالا بالمولد النبوى الشريف.



وأكد راعى كنيسة الروم بدمياط، أن المصريين اعتادوا على مشاركة الاحتفالات والمناسبات الدينية، موضحا أن النسيج الوطنى المصرى اقوى من محاولات أعداء الوطن.



وأضاف الكاهن هشام بندليمون راعى كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، أن المصريين أكدوا للعالم أنهم قادرون على دحر الفتن وأثبتوا قدرتهم على مواجهة محاولات الأعداء فى تفتيت الوحدة الوطنية.



راعي كنيسة الروم يشارك المسلمين احتفالات المولد النبوي



كاهن كنيسة يوزع حلوى المولد في دمياط



