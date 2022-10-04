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الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 01:30 م
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فوز فريق "هندسة الإسكندرية" بالمركز الأول فى التدريب الصيفى لوكالة الفضاء

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 12:16 م
فوز فريق "هندسة الإسكندرية" بالمركز الأول فى التدريب الصيفى لوكالة الفضاء فوز فريق طلاب كلية الهندسة
الإسكندرية أسماء على بدر

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هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، فريق طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ببرنامج الاتصالات والالكترونيات- قسم الهندسة الكهربية، لفوزه بالمركز الأول في التدريب الصيفي لوكالة الفضاء المصرية لعام 2022، وذلك فى ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب مشروع قمر الجامعات المصرية الذي عقد يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022  بجامعة الأزهر.
 
وأشار الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، إلى أن تدريب وكالة الفضاء المصرية شمل 335متدرباً من 34جامعة مصرية، تم تقسيمهم إلى 54مجموعة، وأكد أنه تم خلال فترة التدريب الصيفي إنجاز العديد من المخرجات في مجالات الاتصالات والإلكترونيات فى تكنولوجيا الأقمار الصناعية ومحطات التشغيل والبرمجيات والدراسات المختلفة بمجال الفضاء، وقال إن الفريق الطلابي الفائز ضم كل من الطالب عبدالمنعم طارق عبدالمنعم، والطالب صالح أحمد ابراهيم، والطالب أحمد خالد ابراهيم، والطالب عصام الدين عادل، والطالب محمد عبدالسلام عبدالمطلب.
 

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