فوز فريق "هندسة الإسكندرية" بالمركز الأول فى التدريب الصيفى لوكالة الفضاء

الإسكندرية أسماء على بدر

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، فريق طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ببرنامج الاتصالات والالكترونيات- قسم الهندسة الكهربية، لفوزه بالمركز الأول في التدريب الصيفي لوكالة الفضاء المصرية لعام 2022، وذلك فى ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب مشروع قمر الجامعات المصرية الذي عقد يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022 بجامعة الأزهر.

وأشار الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، إلى أن تدريب وكالة الفضاء المصرية شمل 335متدرباً من 34جامعة مصرية، تم تقسيمهم إلى 54مجموعة، وأكد أنه تم خلال فترة التدريب الصيفي إنجاز العديد من المخرجات في مجالات الاتصالات والإلكترونيات فى تكنولوجيا الأقمار الصناعية ومحطات التشغيل والبرمجيات والدراسات المختلفة بمجال الفضاء، وقال إن الفريق الطلابي الفائز ضم كل من الطالب عبدالمنعم طارق عبدالمنعم، والطالب صالح أحمد ابراهيم، والطالب أحمد خالد ابراهيم، والطالب عصام الدين عادل، والطالب محمد عبدالسلام عبدالمطلب.