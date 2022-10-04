علاج 1350 مريضا مجانا بقافلة صحة الإسكندرية فى العامرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة قافلة طبية مجانية بقرية الجزائر بمنطقة العامرية، وذلك تحت رعاية الدكتور "خالد عبد الغفار" وزير الصحة والسكان، واللواء "محمد طاهر الشريف" محافظ الإسكندرية.

وصرحت الدكتورة "أميرة طهيو" وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية أن القافلة ضمت 8 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والمسالك البولية والجلدية والأسنان وتنظيم الأسرة، وشارك فيها 53 عضو من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال علاوة على سائقى العيادات المتنقلة من إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة.

وقالت "طهيو" أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1350 مريض من أهالى القرية والقرى المجاورة تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 27 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة "رشا فوزى" منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، أنه تم خلال القافلة إجراء 484 تحليلا طبيبا مختلفا و4 أشعة سينية، علاوة على فحص 74 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 715 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

من جهة أخرى نظم مركز طب أسرة المندره، احتفالية "يوم الحماية" فى إطار التعاون والتنسيق بين منطقة المنتزه الطبية وحى المنتزه أول من أجل تقديم خدمة طبية متميزة لمواطنى منطقة المنتزه خاصة الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة والأطفال المعرضين للخطر.

وأوضحت الدكتورة "حنان أنور" مدير المركز أنه تم الكشف على مجموعة من الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة والأطفال المعرضين للخطر ( أطفال لجنة حماية الطفل بحى المنتزه أول) بواسطة أطباء الأسنان بمركز طب أسرة المندرة وتقديم العلاج اللازم وعمل كارت متابعة للحالات، كما تم تقديم نصائح للأطفال بأسلوب مبهج عن كيفية العناية بالأسنان وعمل مسابقات ترفيهية تعليمية لهم وتوزيع هدايا عليهم لتشجعيهم على الاهتمام بصحة الفم والأسنان والغذاء الصحى.

ومن المقرر تكرار إقامة الاحتفالية شهريا بنفس المكان بالتنسيق والتعاون بين إدارتى طب الأسنان ورعاية الأمومة والطفولة بمنطقة المنتزه الطبية، ولجنة حماية الطفل بحى المنتزه أول)