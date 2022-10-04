عزل مدير مدرسة المعابدة المشتركة لتقاعسه فى مهام عمله بأسيوط

أسيوط-هيثم البدري

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، توجيهاته بتشكيل لجنة من قيادات مديرية التربية ،والتعليم والتفتيش والمتابعة الميدانية للوقوف على جاهزية المنشآت التعليمية، والمدارس وانتظام سير العملية التعليمية، ورصد أي قصور أو اهمال داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية وتلافي جميع الملاحظات والسلبيات بالتنسيق مع كافة الجهات وفرض عقوبات رادعة على المقصرين وفقًا للقانون واللوائح المنظمة لذلك وتوقيع عقوبات عاجلة على المتسببين في القصور والإهمال بمدرسة المعابدة الابتدائية المشتركة بمركز أبنوب بعد رصد شكوى لأحد أولياء الأمور على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بوجود نقص في المقاعد وبعض الأثاث المدرسي ببعض فصول مدرسة المعابدة الابتدائية المشتركة بمركز أبنوب "بالفترتين الصباحية والمسائية"وتدني مستوى النظافة بهما.



قام اللواء عصام سعد بتكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة عبد العزيز زنار بتشكيل لجنة عاجلة من المديرية بفحص الشكوى ، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم من اجراءات عاجلة بالتنسيق مع رئيس المركز،وتم تشكيل لجنة من إدارة التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم وزيارة المدرسة وتم رصد العديد من السلبيات بها منها نقص في أعداد المقاعد والاثاث ببعض الفصول وتدني مستوى النظافة ووجود اهمال وتقاعس من قيادات المدرسة والادارة التعليمية.



وكلف المحافظ تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب،بزيارة المدرسة،وتفقد سير العمل بها وعمل تقرير عاجل عن الأهمال وتدني مستوى النظافة بها، والتدخل العاجل لتوفير ما يلزم من اثاث مدرسي وتم على الفور تزويد المدرسة بالمقاعد اللازمة والأثاث المدرسي الحديث من مخازن مديرية التربية والتعليم بالإضافة إلى تلافي كافة الملاحظات بالمدرسة.



كما تم توقيع عقوبة العزل من مهام منصبه لمدير مدرسة المعابدة الابتدائية المشتركة وتوقيع 3 أيام جزاء لمدير إدارة أبنوب التعليمية ومدير التعليم الابتدائي بالادارة لتقاعسهم في مهام عملهم والإهمال الشديد الذي أخل بسير العملية التعليمية بالمدرسة مع بدء الدراسة بها.





المتابعة على المدارس (1)



المتابعة على المدارس (2)



جانب من الجولات (1)



جانب من الجولات (2)



جانب من الجولات (3)



جانب من المتابعة



