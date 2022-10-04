ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث قسم أول كفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، من ضبط عاطل" أثناء قيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا برصد عاطل، "مسجل خطر"، لديه معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم أول، بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه بمحل إقامته.

بعد التأكد من المعلومات وتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم فى أحد الأكمنة وتبين أنه يدعى " م. ا. م " وشهرته بطوطة، 39 سنة ، مسجل خطر، وله معلومات جنائية، و بتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين تزن 200 جرام ، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

تحرر محضر حمل رقم 8116 لسنة 2022 جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.