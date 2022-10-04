اليوم السابع
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ضبط صاحب محل حلاقة لتعديه على عامل بالغربية.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 03:11 م
ضبط صاحب محل حلاقة لتعديه على عامل بالغربية.. اعرف التفاصيل حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (حلاق يعذب طفلاً باستخدام سلك مكواة بسبب 10 جنيهات).
 
وبالفحص تبين أن بتاريخ 30/9/2022 تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية من (عامل بصالون حلاقة سن 14، مقيم بدائرة القسم) بقيام (مالك المحل عمله، مقيم بذات دائرة القسم) بالتعدى عليه بسلك كهربائى محدثاً إصابته بجروح قطعية وسطحية متفرقة بالجسم حال تواجدهما بمحل الحلاقة الخاص بالمشكو فى حقه، وذلك لاعتقاد الأخير قيام العامل بسرقة مبلغ مالى من المحل .
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها، وعلل ذلك لسرقة المجنى عليه مبلغ مالى من المحل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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