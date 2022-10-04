ضبط سيدة وعاطل لاستيلائهما على 240 ألف جنيه من 5 سيدات لتوظيفها فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة غربى سوهاج من إلقاء القبض على ربة منزل وعاطل؛ لقيامهما بالنصب على 5 سيدات بدائرة المركز والاستيلاء منهن على 240 ألف جنيه لتوظيفها في مجال تجارة المواشي والملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية إلا أنهما لم يفيا بوعدهما أو رد المبالغ المالية.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بتقدم 5 سيدات ببلاغ ضد آخرين يتهمنهما فيه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموالهن لتوظيفها لهن مقابل أرباح شهرية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد العزازى مفتش مباحث مركز شرطة جهينة، بتقدم كل من: هالة خ ي ع 27 سنة ربة منزل، و"4" سيدات أخريات يقمن دائرة المركز، بقيام كل من انتصار د ا م 29 سنة ربة منزل، وعبد الحميد م م س 33 سنة حصل علي دبلوم صناعي ويقيمان بذات الناحية بالنصب عليهن والحصول منهن على مبالغ مالية بلغت جملتها "240.000" لتوظيفها في مجال تجارة المواشي والملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية إلا أنهما لم يفيا بوعدهما أو رد المبالغ المالية.

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وتعهدا برد المبالغ المالية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت الحقيق.