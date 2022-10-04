اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 06:50 م
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"صحيفة ذا هيل": أوكرانيا تهيئ مراكز الإجلاء لضربة نووية محتملة

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 06:49 م
"صحيفة ذا هيل": أوكرانيا تهيئ مراكز الإجلاء لضربة نووية محتملة أوكرانيا
أ ش أ

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تستعد أوكرانيا لمراكز الإجلاء في عاصمتها كييف استعدادًا لهجوم نووي محتمل بعد تحذيرات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق النصر، حسبما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية على موقعها الإلكتروني عن مجلس مدينة كييف قوله إنه تم تجهيز مراكز الإخلاء بأقراص يوديد البوتاسيوم، والتي يمكن أن تساعد في منع امتصاص الإشعاع، حال تلقي العاصمة ضربة نووية.

تأتي الاستعدادات في أعقاب تحرك روسيا لضم أجزاء من أوكرانيا بعد إجراء استفتاءات في كل منطقة. واعتبرت شريحة كبيرة من المجتمع الدولي أن الاستفتاءات غير شرعية وأدينت من جانب حلفاء أوكرانيا، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وهدد بوتين مؤخرًا بأن روسيا لن تتردد في نشر أسلحة نووية ضد ما أسماه "تهديدًا لوحدة أراضي بلادنا".

وبدا أن بوتين، في توجيه تهديداته النووية، يرد على تعليقات مثل تلك التي أدلى بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي رفض في وقت سابق من هذا العام التهديدات النووية ووصفها بأنها خدعة.

وقال الرئيس الروسي في خطاب متلفز "هذه ليست خدعة، إن أولئك الذين يحاولون ابتزازنا بالأسلحة النووية يجب أن يعلموا أن دوارة الرياح يمكن أن تستدير وتشير نحوهم.

 


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