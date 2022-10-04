صحيفة: إيلون ماسك قدم عرضا نهائيا للاستحواذ على تويتر بـ54.20 دولار للسهم

كتب آسر أحمد

كشفت عدة تقارير أجنبية عن أن الملياردير إيلون ماسك، رئيس مجلس إدار شركة تسلا، ينوى شراء موقع تويتر فى صفقة جديدة بشكل نهائى، بعد أن قدم عرضاً لا يمكن رفضه وفقاً لتقرير نشرته صحيفة manager-magazin.de.

وجاء العرض التفصيلي الذى قدمه ماسك للقائمين على منصة تويتر، بسعر 54.20 دولاراً للسهم الواحد، ووفقا للتقرير فإن رجل الأعمال صاحب الـ 51 عاماً يرغب فى الاستحواذ على تويتر بصفقة تبلغ مليارات الدولارات.

ونقلا عن عدة تقارير نقلتها كلاً من بلومبرج وسي إن بي سي وصحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء نقلاً عن أشخاص مقربيين من رجل الاعمال، فإن ماسك اقترح ذلك على الشركة كتابة فى عرض رسمي، متمسكاً بسعر 54.20 دولارًا للسهم الواحد من عرضه الأصلي.

وسرعان ما قفز سهم Twitter بشكل كبير بعد الأخبار، ثم تم تعليق التداول في البداية، وتم استئناف التداول بعد ذلك بقليل وتم تعليقه أخيرًا مرة أخرى، في ظل غياب رد رسمي من شركة تويتر.

وكان قد أعلن ماسك عن عملية الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار في أبريل، لكنه تراجع بعد تقديم العرض الرسمي، متهماً Twitter بمعلومات كاذبة حول حسابات مزيفة، وبالتالي اعتبر اتفاقية الشراء باطلة.