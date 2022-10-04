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خلال لقائه مع نظيره الكونغولي على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر المناخ..

"شكرى" يؤكد تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 03:53 م
"شكرى" يؤكد تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة وزير الخارجية سامح شكري يلتقى نظيره الكونغولى
كتب أحمد جمعة

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التقى وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، مع وزير خارجية الكونغو الديمقراطية "كريستوف لوتندولا" على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر المناخ المنعقد في العاصمة كينشاسا.

 

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية على مُختلف الأصعدة، والرغبة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. وتم التطرق فى هذا الإطار إلى افتتاح أول خط طيران مباشر بين القاهرة وكينشاسا اعتباراً من شهر مارس الماضي لتعزيز التواصل والتجاري وجذب الاستثمارات بين البلدين.

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الوزير سامح شكري أكد على حرص مصر على تعزيز الأمن والاستقرار في الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى مساهمة مصر بقوات في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونجو "MONUSCO" وذلك منذ بداية مهمة البعثة منذ أكثر من عشرين عاماً، مؤكدا أن مصر لن تدخر جهداً في تقديم كل دعم ممكن من أجل إحلال الاستقرار في مختلف أنحاء الكونغو.

 

كما أوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري ناقش مع نظيره الكونغولي تطورات ملف مفاوضات السد الأثيوبي مؤكداً على ثوابت الموقف المصري المتمسكة بضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم استناداً على قواعد القانون الدولي الراسخة في هذا الشأن.

 

 

 

 


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