سيدة الكرنك لليوم السابع "مش مصدقة نفسى إني لقيت أهلى"

الأقصر احمد مرعي

التقي اليوم السابع رضا سيدة الكرنك التى انتشرت قصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بأنها تاهت فى القطار من 45 سنة إنقطعت فيها عن أسرتها وفشلت كل محاولاتها في التوصل إليهم ووصلت إليهم بعد مشاهد الفيديو الخاص بها حيث تبين أن والجتها علي قيد الحياة وأسرته مقيمة بمحافظة بني سويف وكانوا يبحثون عنها مثلنا تبحث عنهم ولم تستوعب رضا اليوم فرحة عثورها على أسرتها.

وقالت في تصريحات خاصة لليوم السابع "انا مش مصدقة نفسي قعدت 45 سنة احكي قصتي واصبت بالقياس من العثور علي اهلي ولكن اليوم حقق الله حلمي واستجاب لجعائي وتوصلت لأهلي بفضل ابن محافظة الأقصر الذي قام بتصوير الفيديو الخاص بي ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت تحية عويس، بائعة من مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، إنها عثرت على ابنتها المتغيبة منذ 45 عامًا فى محافظة الأقصر، بعدما نشرت الابنة قصتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وأضافت تحية لـ"اليوم السابع"، أنها فوجئت بشقيقها "أشرف" يخبرها أن ابنتها رضا المتغيبة منذ 45 عاما عندما كانت فى عمر 7 أعوام مازالت على قيد الحياة وموجودة فى محافظة الأقصر، موضحة أنها تواصلت مع ابنتها من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي على الإنترنت فيديو وصور وتأكدت أنها ابنتها رضا ـ على حد قولها.

وروت تحية أن ابنتها رضا اختفت منذ 45 عاما، مشيرة إلى أنها ظلت تبحث عنها لمده 3 أعوام وفشلت فى العثور عليها، وأضافت أنها ستلتقى بابنتها خلال ساعات.