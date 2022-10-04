سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد مدارس إدارة الهرم التعليمية.. صور

تفقد اللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة، مدرستى أحمد بهجت الرسمية المتميزة، ومحمد كريم الإعدادية المشتركة بإدارة الهرم التعليمية، للتأكد من انتظام تواجد المعلمين والمشرفين وجداول الحصص الدراسية والحالة العامة للمدرسة وكفاءة الفصول الدراسية والديسكات، وذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للقيادات التنفيذية بمتابعة سير العملية التعليمية.

وشدد اللواء علاء بدران، خلال الزيارة على ضرورة تنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب ومراعاة كافة عوامل السلامة لهم مع الاهتمام بالنظافة والصيانات الدورية.

واطلع السكرتير العام على آراء الطلاب فى اليوم الدراسى والمناهج التعليمية ومدى استيعابهم ورضاءهم، مؤكدًا على حرص المحافظة فى توفير المناخ الملائم لهم.

كما حرص السكرتير العام، خلال جولته التفقدية داخل المدارس على معاينة المعامل والملاعب والفصول للوقوف على جاهزيتها، وذلك بمتابعة حسن موافى رئيس حى الهرم.