اليوم السابع
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سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد مدارس إدارة الهرم التعليمية.. صور

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:36 ص
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد مدارس إدارة الهرم التعليمية.. صور تفقد سكرتير عام محافظة الجيزة لمدارس الهرم
كتبت - مرام محمد

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تفقد اللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة، مدرستى أحمد بهجت الرسمية المتميزة، ومحمد كريم الإعدادية المشتركة بإدارة الهرم التعليمية، للتأكد من انتظام تواجد المعلمين والمشرفين وجداول الحصص الدراسية والحالة العامة للمدرسة وكفاءة الفصول الدراسية والديسكات، وذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للقيادات التنفيذية بمتابعة سير العملية التعليمية.

وشدد اللواء علاء بدران، خلال الزيارة على ضرورة تنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب ومراعاة كافة عوامل السلامة لهم مع الاهتمام بالنظافة والصيانات الدورية.

واطلع السكرتير العام على آراء الطلاب فى اليوم الدراسى والمناهج التعليمية ومدى استيعابهم ورضاءهم، مؤكدًا على حرص المحافظة فى توفير المناخ الملائم لهم.

كما حرص السكرتير العام، خلال جولته التفقدية داخل المدارس على معاينة المعامل والملاعب والفصول للوقوف على جاهزيتها، وذلك بمتابعة حسن موافى رئيس حى الهرم.

سكرتير عام الجيزة يتفقد مدارس الهرم
سكرتير عام الجيزة يتفقد مدارس الهرم

سكرتير عام الجيزة يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس الهرم
سكرتير عام الجيزة يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس الهرم

سكرتير عام الجيزة يتفقد مدارس إدارة الهرم التعليمية
سكرتير عام الجيزة يتفقد مدارس إدارة الهرم التعليمية

 


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رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم

محافظة الجيزة

الجيزة



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