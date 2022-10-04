سكرتير عام الفيوم المساعد يتابع سير العملية التعليمية بمدارس بطامية.. صور

تابع المهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، سير العملية التعليمية، خلال جولة تفقدية، بمدارس طامية، بحضور محمود هيبة، مدير الإدارة التعليمية بطامية، ومحمد فتحى نائب رئيس مركز ومدينة طامية.

شملت جولة السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، تفقد مدرستى طامية الرسمية للغات، والشهيد الرائد محمد سيد أبو شقرة الثانوية العسكرية بنين، التابعتين للإدارة التعليمية بطامية، للتأكد من جاهزية المدرستين، ومدى توافر الأجواء المناسبة للتلاميذ بهما مع بداية العام الدراسى الجديد.

وتابع السكرتير العام المساعد، سير العملية التعليمية، وانتظام الطلاب وانضباط أعضاء هيئة التدريس والإداريين وكافة الجهات المعاونة بالمدرستين، وتفقد عددًا من الفصول الدراسية، وناقش التلاميذ فى موادهم الدراسية محفزًا إياهم على تلقى العلم والتزود من المعرفة، والانتظام فى الدراسة والمذاكرة، لتحقيق التفوق والتميز العلمي.