سفن حربية روسية وصينية تختتم دوريات مشتركة بالمحيط الهادئ

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أن البحرية الروسية والصينية اختتمت دورية مشتركة في منطقة المحيط الهادئ.

وذكرت الوزارة في بيان بحسب نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن "السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية والقوات البحرية للجيش الصيني اختتمت ثاني دورية مشتركة بالمحيط الهادئ"، مشيرة إلى أن السفن الحربية التابعة لأسطول الروسي في المحيط الهادئ عادت إلى مدينة فلاديفوستوك.

وأضاف البيان أن السفن قامت بتدريبات لمهارات المناورات التكتيكية المشتركة وتوفير الاتصالات وإطلاق نيران المدفعية العملي ورحلات طائرات الهليكوبتر على متن السفن، إضافة إلى ممارسة مهام الحرب ضد الغواصات وإتقان عمليات البحث والإنقاذ في البحر".

وكانت تدريبات السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية والقوات البحرية للجيش الصيني قد انطلقت في ثاني دورية مشتركة بالمحيط الهادئ منذ 3 أسابيع حيث غطت مساحة تزيد عن 7 آلاف ميل بحري مرورا ببحر اليابان وبحر أوخوتسك وبحر بيرنج والفلبين وبحر الصين الجنوبي.

جدير بالذكر أن أول مهمة دوريات مشتركة بالمحيط الهادئ بين روسيا والصين كانت في أكتوبر 2021 بعد تعزيز علاقاتهما العسكرية والدبلوماسية في السنوات الأخيرة، في وقت توترت فيه علاقاتهما مع الغرب.