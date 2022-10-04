سعر نفط عُمان تسليم ديسمبر القادم يسجل 88.82 دولار

كتبت -مروة الغول

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر ديسمبر القادم 88.82 دولار.

وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 61 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين والبالغ 88.21دولار.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أكتوبر الجاري بلغ 97 دولار للبرميل، منخفضا 6.21 دولار مقارنةً بسعر تسليم شهر سبتمبر الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وسجلت أسعار النفط زيادة في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء .

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 43 سنتًا أو 0.5 % إلى 89.29 دولارًا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا أو 0.3 % إلى 83.85 دولارًا للبرميل.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزيرالدولة لشئون مجلس الأمة بالوكالة الدكتورمحمد الفارس، اليوم الثلاثاء، أن تحالف (أوبك +) يدرس الوضع العام للسوق النفطية العالمية وسيتخذ القرار المناسب لضمان إمدادات الطاقة بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.وفق"وكالة الأنباء الكويتية".