زراعة طنطا تحصد المركز الأول بالملتقى المسرحى الشتوى الـ 45 بالجامعة

فاز العرض المسرحي "ليلة القنلة " لكلية الزراعة بالمركز الأول في فاعليات العرض المسرحي الشتوي "الخامس والأربعون" الذى نظمته الجامعة خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 18/9/202 حتى الاثنين3 /10/ 2022، كما فازت كلية الحقوق بالمركز الثاني عن العرض المسرحي " طقوس الاشارات والتحويلات"، وكلية الهندسة بالمركز الثالث عن العرض المسرحي "ماكبت".

أكد الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا حرص الجامعة على دعم الفنون الراقية والمسرح الجامعي ودعم ورعاية الموهوبين وتنمية الإبداع، وإتاحة الفرصة الكاملة للطلاب لإظهار مواهبهم وممارسة إبداعاتهم، وذلك من خلال دعم الأنشطة المسرحية والفنية داخل الجامعة باعتبارها القوة الناعمة التي تساهم في ترسيخ القيم الثقافية وغرس مشاعر الانتماء في نفوس الشباب.

أعلن الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن جوائز التمثيل حيث حصل على المركز الأول في جائزة أفضل ممثل الطالب خالد على بكلية الزراعة ، وجاء في المركز الثاني الطالب مصطفى منتصر بكلية التمريض، مناصفة مع محمد قطب بكلية التجارة، وحصد المركز الثالث الطالب عبد الله فرحات بكلية الحقوق مناصفةً مع الطالب أحمد زهرة بكلية الهندسة، أما جائزة أفضل ممثلة فجاءت نتائجها كالتالي حصول الطالبة مروة قاسم بكلية الزراعة على المركز الأول مناصفةً مع الطالبة مارينا أمير بكلية التمريض، وحصلت الطالبة نانسي كمال بكلية الحقوق على المركز الثاني، وحصدت المركز الثالث الطالبة أمنية جلال بكلية الحقوق مناصفة مع الطالبة سهيلة ناصر بكلية العلوم.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي شارك به 13 كلية من كليات الجامعة، وضمت لجنة التحكيم يسرى حسان الكاتب والناقد المسرحي وعادل حسان المخرج المسرحي ومدير مسرح الطليعة وشادي الدالي المخرج المسرحي والفنان التشكيلي.