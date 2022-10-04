رياضة كفر الشيخ تطلق مهرجان مسابقات الكاراتيه بمشاركة 60 لاعبا.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ المهرجان الرياضي مسابقات الكاراتيه، من خلال إدارة التنمية الرياضية بالصالة المغطاة بنادي كفر الشيخ الرياضي، بمشاركة 60 لاعب كاراتيه، برعاية وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مسابقات الكاراتيه التى تنظمها المديرية وفق خطة النشاط تستهدف اكتشاف المواهب من أبناء المحافظة وتطويرها ودعم مشاركتها في البطولات والدورات الرياضية المحلية والدولية، مشيراً إلى استضافة بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه منذ أيام قليلة على أرض محافظة كفر الشيخ لأول مرة، وحصد فيها أبناء المحافظة كم كبير من الميداليات الذهبية والفضية وكان ذلك مؤشرا إيجابيا عن مدى تقدم المستوى الفني للعبة بالمحافظة.

كما وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة، التهنئة لجميع أبطال الكاراتيه المشاركين على حصولهم على تكريم المهرجان الذي تم بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، كما وجه الشكر لفريق عمل الإدارة على التنظيم الجيد للمهرجان مع تمنيه استمرار العمل على تنمية اللعبة وترقى المستوى الفني لأبطال كفر الشيخ وإعدادهم لخوض المنافسات المحلية والدولية.



تكريم لاعب لفوزه بالميدالية الذهبية



تكريم الفائزين