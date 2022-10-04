روسيا: مطالبة بولندا لسفيرنا بإدانة العملية العسكرية "استفزاز واضح"



وحسب موقع الشرق، أضافت زاخاروفا في بيان صحافي، أن روسيا "تدين بشدة هذا العمل الاستفزازي"، مشيرة إلى أن "هذه الخطوة من بولندا تعتبر انتهاكاً سافراً في المعايير الدبلوماسية الدولية".



واستدعت الخارجية البولندية، الاثنين، السفير الروسي لديها سيرجي أندرييف، على خلفية الاستفتاءات الشعبية في مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوروجيا وانضمامها إلى الاتحاد الروسي، قبل أن يقول السفير إن بولندا طلبت منه التخلي عن سياسة بلاده الرسمية وإدانة الحرب في أوكرانيا.