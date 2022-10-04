اليوم السابع
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روسيا: مطالبة بولندا لسفيرنا بإدانة العملية العسكرية "استفزاز واضح"

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 10:53 ص
روسيا: مطالبة بولندا لسفيرنا بإدانة العملية العسكرية "استفزاز واضح" الجيش الروسى - صورة أرشيفية
وكالات

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الثلاثاء، إن استدعاء الخارجية البولندية سفير موسكو لديها، وطلب إدانة علنية منه للعملية العسكرية في أوكرانيا "استفزاز واضح".

 
وحسب موقع الشرق، أضافت زاخاروفا في بيان صحافي، أن روسيا "تدين بشدة هذا العمل الاستفزازي"، مشيرة إلى أن "هذه الخطوة من بولندا تعتبر انتهاكاً سافراً في المعايير الدبلوماسية الدولية".

واستدعت الخارجية البولندية، الاثنين، السفير الروسي لديها سيرجي أندرييف، على خلفية الاستفتاءات الشعبية في مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوروجيا وانضمامها إلى الاتحاد الروسي، قبل أن يقول السفير إن بولندا طلبت منه التخلي عن سياسة بلاده الرسمية وإدانة الحرب في أوكرانيا.

 


روسيا

بولندا

الخارجية البولندية

اوكرانيا

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