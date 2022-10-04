اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 05:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: زيادة محصول الحبوب السنوي 5 ملايين طن بفضل "المناطق الجديدة"

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 04:50 م
روسيا: زيادة محصول الحبوب السنوي 5 ملايين طن بفضل "المناطق الجديدة" روسيا - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، الثلاثاء، إنه من المتوقع زيادة محصول الحبوب في روسيا بنحو 5 ملايين طن سنوياً بفضل ضم 4 مناطق أوكرانية.

ونقلت وكالة "تاس" الحكومية للأنباء عنه قوله "بالنظر إلى الأراضي الصالحة للزراعة الموجودة هناك، أعتقد أنه سيتم إضافة ما لا يقل عن 5 ملايين طن من الحبوب إلى صندوق الادخار الروسي. وأعتقد أيضاً أننا سنحصل على محاصيل أخرى".

وقال الكرملين إن من المرجح أن يوقع الرئيس فلاديمير بوتين قوانين الثلاثاء، لضم مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا التي تمثل حوالي 18% من الأراضي الأوكرانية المعترف بها دولياً.

 

 


روسيا

محصول الحبوب فى روسيا

دونيتسك

لوجانسك

خيرسون

زابورجيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة