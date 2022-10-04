اليوم السابع
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روبوت إزالة المخلفات من أبرز المشروعات الفائزة بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية بالإسكندرية

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 04:00 ص
روبوت إزالة المخلفات من أبرز المشروعات الفائزة بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية بالإسكندرية وزارة التخطيط - ارشيفية
كتبت أسماء أمين

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فازت محافظة الاسكندرية فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بـ 6 مشروعات وهي مشروع منظومة التذكرة الإلكترونية ومشروع Monitoring. Prediction, and Flood Early Warning System ومشروع تطوير نظام أخضر ذكي متكامل لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومشروع روبوت إزالة المخلفات والزيوت من البحار، ومشروع توليد الطاقة الكهربائية من حركة أمواج البحر، ومشروع التحكم في درجة الحرارة بالصوبة الزراعية باستخدام نظم ذكية.
 
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها، أن تلك المشروعات توفر "حلولا مصرية" للمشكلات وقضايا المناخ، واوضح التقرير انه سيتم تباعًا الإعلان عن المشروعات الفائزة بجميع المحافظات، ليكون الإجمالى 162 مشروع على مستوى الجمهورية، سيتم الاحتفال بهم مرة اخرى فى مؤتمر وطنى سيعقد بالقاهرة بحضور ممثلى القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية والمستثمرين، على أن يتم اختيار 18 مشروع من بينهم بواقع 3 مشروعات بكل فئة، وهى المشروعات التى ستشارك فى مؤتمر المناخ COP 27 الذى ستستضيفه مصر بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل
 
وأكد التقرير، أن النجاح الذى حققته المحافظات فى المبادرة حتى الآن، والعمل الإيجابى والمكثف الذى تم على مستوى جميع المحافظات؛ يعكس مدى الوعى بأهمية المبادرة وما تقدمه فى إطار جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

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اخبار الاقتصاد



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