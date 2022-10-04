اليوم السابع
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رصف حرم المسجد الدسوقي بالانترلوك وتطهير صفايات الأمطار بدسوق

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 03:59 م
رصف حرم المسجد الدسوقي بالانترلوك وتطهير صفايات الأمطار بدسوق جانب من أعمال التطوير
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عددا من الحملات المتعددة، وأعمال التطوير، منها أعمال التجميل وتركيب الانترلوك بحرم المسجد الدسوقى بدسوق، وتوفير أتوبيسات لطلاب الجامعات، وأعمال خطوط الصرف الصحى وتطهير صفايات الأمطار، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

 

تابع السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال التجميل واستكمال أعمال تركيب الانترلوك بحرم المسجد الإبراهيمى، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الرصف بها، كما تابع سير العمل بمواقف السيارات وحركة نقل الركاب وسير السيارات بمجمع المواقف بدسوق بالتنسيق مع وحدة مرور دسوق.

 

كما يتابع استكمال أعمال خطوط الصرف الصحى وتطهير صفايات الأمطار بدسوق، ومازال العمل مستمرا يوميا بمناطق مختلفة بأنحاء المدينة استعدادا لموسم الشتاء ورفع مخلفات التطهير فى حينه بمعرفة جهاز النظافة والتجميل.

 

اشكل متعددة بالرصف بالانترلوك
اشكل متعددة بالرصف بالانترلوك

 

اعمال التطهير مستمرة
أعمال التطهير مستمرة

 

اعمال الرصف بالالنترلوك
أعمال الرصف بالانترلوك

 

اعمال تطهير بدسوق
أعمال تطهير بدسوق

 

توفير سيارات مكيفة
توفير سيارات مكيفة

 

جانب من اعمال التطوير
جانب من اعمال التطوير

 

جانب من اغعمال التطهير
جانب من أعمال التطهير

 

رصف حجرم مسجد ابراهيم الدسوقي بالانترلوك
رصف حرم مسجد إبراهيم الدسوقي بالانترلوك

 

متابعة اعمال الرصف بالانترلوك
متابعة أعمال الرصف بالانترلوك

 


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