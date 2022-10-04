رصف حرم المسجد الدسوقي بالانترلوك وتطهير صفايات الأمطار بدسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عددا من الحملات المتعددة، وأعمال التطوير، منها أعمال التجميل وتركيب الانترلوك بحرم المسجد الدسوقى بدسوق، وتوفير أتوبيسات لطلاب الجامعات، وأعمال خطوط الصرف الصحى وتطهير صفايات الأمطار، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال التجميل واستكمال أعمال تركيب الانترلوك بحرم المسجد الإبراهيمى، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الرصف بها، كما تابع سير العمل بمواقف السيارات وحركة نقل الركاب وسير السيارات بمجمع المواقف بدسوق بالتنسيق مع وحدة مرور دسوق.

كما يتابع استكمال أعمال خطوط الصرف الصحى وتطهير صفايات الأمطار بدسوق، ومازال العمل مستمرا يوميا بمناطق مختلفة بأنحاء المدينة استعدادا لموسم الشتاء ورفع مخلفات التطهير فى حينه بمعرفة جهاز النظافة والتجميل.



اشكل متعددة بالرصف بالانترلوك



أعمال التطهير مستمرة



أعمال الرصف بالانترلوك



أعمال تطهير بدسوق



توفير سيارات مكيفة



جانب من اعمال التطوير



جانب من أعمال التطهير



رصف حرم مسجد إبراهيم الدسوقي بالانترلوك