رئيس لبنان يتابع تطورات الرد على عرض الوسيط الأمريكى لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أ.ش.أ

أكدت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الجمهورية ميشال عون تابع اليوم التطورات المتعلقة بالملاحظات التي أبداها لبنان في شأن العرض الذي قدمه الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وذلك في ضوء الاجتماع الذي عقد أمس في قصر بعبدا في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وأعضاء اللجنة الفنية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وكان نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بوصعب قد أكد أمس أن الرد اللبناني على عرض هوكشتين سيكون جاهزا اليوم، مشددا على أن الرد يتضمن ملاحظات الرؤساء الثلاثة على لتضمينها في العرض النهائي المتوقع وصوله إلى لبنان خلال أسبوع.