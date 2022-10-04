اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 03:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس لبنان يتابع تطورات الرد على عرض الوسيط الأمريكى لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:12 م
رئيس لبنان يتابع تطورات الرد على عرض الوسيط الأمريكى لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الرئيس اللبنانى ميشال عون
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الجمهورية ميشال عون تابع اليوم التطورات المتعلقة بالملاحظات التي أبداها لبنان في شأن العرض الذي قدمه الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وذلك في ضوء الاجتماع الذي عقد أمس في قصر بعبدا في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وأعضاء اللجنة الفنية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
 
وكان نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بوصعب قد أكد أمس أن الرد اللبناني على عرض هوكشتين سيكون جاهزا اليوم، مشددا على أن الرد يتضمن ملاحظات الرؤساء الثلاثة على لتضمينها في العرض النهائي المتوقع وصوله إلى لبنان خلال أسبوع.

لبنان

ميشال عون

الرئاسة اللبنانية

ترسيم الحدود البحرية الجنوبية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة