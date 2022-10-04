اليوم السابع
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رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارا بتعيين عميدا جديدا لمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:10 م
رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارا بتعيين عميدا جديدا لمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى

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أصدر الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، قراراً بندب الدكتور عمرو محمد عبد الفتاح الأستاذ بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطري ووكيل معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية للدراسات العليا والبحوث، للقيام بعمل عميداً المعهد لمدة عامٍ واحد، وذلك خلفاً للدكتورة أسماء عبد الناصر المنتدبة من كلية الطب البيطرى لتكون كأول عميدة  للمعهد الذي تم إنشاؤه بناءً على القرار الوزاري رقم 1634 للعام 2019م كمعهد متخصص للدراسات العليا في مجال العلوم البينية وذلك كتطوير لنشاط وحدة بحوث البيولوجيا الجزيئية المنشأة عام 1996م.

وصرح الدكتور المنشاوي بأن المعهد يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، ويتفرد بدراسة تطبيقات البيولوجيا الجزيئية والبيوتكنولوجيا الحيوية وكذلك المعلوماتية الحيوية التطبيقية لتطوير الأبحاث الطبية البشرية منها والبيطرية وكذلك أبحاث العلوم الأساسية والزراعية والصيدلانية وعلوم الحاسبات والمعلومات لحل المشكلات المجتمعية، ويقوم المعهد بمنح الدبلومات ودرجتي الماجستير ودكتوراه الفلسفة بالإضافة إلى إعداد كوادر علمية قادرة ومدربة على تنفيذ برامج ومشروعات الخطة البحثية للمعهد والمعاهد والكليات الأخرى داخل وخارج الجامعة.

 


محافظة أسيوط

جامعة أسيوط قرار تعيين

عميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية



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