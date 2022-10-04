رئيس جامعة أسيوط يزور كلية التمريض لمتابعة سير العملية التعليمية

أسيوط -هيثم البدرى

أجرى الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، زيارة صباح اليوم إلى كلية التمريض إستقبله خلالها الدكتورة سماح عبد الله عميدة الكلية ولفيف من الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقال الدكتور أحمد المنشاوى، أن تلك الزيارة تأتى فى إطار حرصه على متابعة إنتظام العملية التعليمية بمختلف كليات الجامعة، مشيداً بتواجد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بما يشير إلى حسن سير العام الدراسى، وإنطلاق العملية التعليمية على نحو منتظم وفاعل.

وأوضحت الدكتورة سماح عبد الله عميد كلية التمريض أن جولة رئيس الجامعة تضمنت تفقده لعدد من مدرجات الكلية، وكذلك تفقده لأعمال الإحلال، والتجديد التى تجرى بعدد من قاعات المؤتمرات إلى جانب لقائه بالطلاب، وذلك للإطمئنان على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم مع أول العام الجامعى 2022/2023.



رئيس جامعة أسيوط يزور كلية التمريض (2)